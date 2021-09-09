Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк 23:50
Путин и Лукашенко после совместной пресс-конференции продолжили общение 23:45
Джигурда хочет подраться с Александром Емельяненко 23:39
Глава МИД Украины заявил о необходимости переговоров Зеленского с Путиным 23:34
Песков заявил о риске внешнего вмешательства в российские выборы 23:34
Наставник «Ромы» Моуринью назвал Шомуродова одним словом 23:24
На Украине заявили о готовности «взять» Донецк и Луганск 23:18
Сборная России отреагировала на решение Хиддинка завершить карьеру 23:14
В Кремле оценили сроки окончания пандемии COVID-19 23:09
Россия договаривается с талибами* о вывозе граждан третьих стран... 23:07

В России отреагировали на требование Украины о компенсациях из-за медуз в Азове

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»/Telegram

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.

«Интеллектуал» Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана», — написал он.

Парламентарий напомнил, что за последние годы этих морских обитателей также стало очень много и у берегов Италии. По такой логике, как считает Пушков, Рим должен выставить счет Киеву, так как Украина до такой степени отравила Черное море, что медузы заполонили воды, омывающие Апеннинский полуостров.

Ранее Старух предложил Украине судиться с Россией из-за провального курортного сезона в связи с нашествием медуз, которое, по его мнению, было вызвано строительством Крымского моста, а также повышением уровня солености воды «из-за действий России».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Согласовали все программы: о чем договорились Путин и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии согласовали 28 союзных программ
И снова рекорд. Стоимость газа в Европе впервые превысила $700
Цены на газ установили новый максимум на лондонской бирже
«Уничтожителю Крымского моста» ищут новые цели
Зачем Украина модернизирует устаревший ракетный комплекс «Нептун»
Российский военный погиб в Сирии
Путин не поедет на похороны Зиничева, но посетит церемонию прощания
Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк
Бывший тренер сборной России Хиддинк объявил о завершении карьеры
Новости и материалы
Путин и Лукашенко после совместной пресс-конференции продолжили общение
Джигурда хочет подраться с Александром Емельяненко
Глава МИД Украины заявил о необходимости переговоров Зеленского с Путиным
Песков заявил о риске внешнего вмешательства в российские выборы
Наставник «Ромы» Моуринью назвал Шомуродова одним словом
На Украине заявили о готовности «взять» Донецк и Луганск
Сборная России отреагировала на решение Хиддинка завершить карьеру
В Кремле оценили сроки окончания пандемии COVID-19
Россия договаривается с талибами* о вывозе граждан третьих стран из Афганистана
Путин заявил, что Россия не будет пытаться влиять на ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
Гендиректор казанского «Рубина» заявил, что его не смущает качество игры сборной
Путин и Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства России и Белоруссии
Футболист «Локомотива» Камано вернулся в Москву
Лукашенко и Путин высказались о единой валюте Белоруссии и России
«Милан» готов предложить игроку «Зенита» €3,2 млн за сезон
Москва предоставит Минску до $640 млн поддержки
Лукашенко рассказал, из-за чего Белоруссия и Россия могут сблизиться еще больше
Путин допустил создание союзного парламента России и Белоруссии
Все новости
«Использовали плиту как своего рода костер»
В чем причины взрыва в Ногинске и как избежать его повторения в будущем
«Оживление мертвых»: что предлагают в российских криокомпаниях
Биолог оценил эффективность крионирования тела после смерти
«Пусть Певцов попробует себя в стендапе»
Деятели культуры ответили Певцову на предложение о цензуре в искусстве
«Россиян пинает каждый»: как поссорились Мазепин и сын Шумахера
Российский пилот Шульмейстер: Шумахер ездит в «Формуле-1» только благодаря деньгам Мазепина
В Кремле рассказали о попытках вмешательства в российские выборы
Песков: риски вмешательства в выборы в Госдуму извне действительно есть
«Потепление в выходные нельзя назвать бабьим летом»
Синоптик рассказал об обвале полярного холода в Москве на следующей неделе
Макрон и военный оркестр: в Париже простились с Бельмондо
Актер и автомобильный фанат: эксклюзивный гараж Жан-Поля Бельмондо
Наследникам Жан-Поля Бельмондо достанутся коллекционные автомобили
«Найдет для возрождения место, где нет порядка»
Эксперты оценили возможность воссоздания «Аль-Каиды*» в Афганистане
Холодный август: в Москве начали дешеветь новостройки
Риелторы зафиксировали снижение цен на новостройки в столице
На Западе и в Арктике: около 200 тысяч военных примут участие в совместных учениях
В России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2021»
«Медузы разогнали отдыхающих»: на Украине выдвинули экзотические претензии к России
На Украине назвали нашествие медуз предметом возможного иска к России
Как лесные грибы стали мировым деликатесом
Грибные блюда как новый гастрономический тренд
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях