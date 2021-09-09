В России отреагировали на требование Украины о компенсациях из-за медуз в Азове

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.

«Интеллектуал» Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана», — написал он.

Парламентарий напомнил, что за последние годы этих морских обитателей также стало очень много и у берегов Италии. По такой логике, как считает Пушков, Рим должен выставить счет Киеву, так как Украина до такой степени отравила Черное море, что медузы заполонили воды, омывающие Апеннинский полуостров.

Ранее Старух предложил Украине судиться с Россией из-за провального курортного сезона в связи с нашествием медуз, которое, по его мнению, было вызвано строительством Крымского моста, а также повышением уровня солености воды «из-за действий России».