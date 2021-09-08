Белый дом: талибы* пока не заслужил уважения

Пресс-секретарь американского президента Джо Байдена Джен Псаки заявила на брифинге в Белом доме, что движение «Талибан (организация запрещена в России)» еще не заслужило уважения в глазах мирового сообщества. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никто в этой администрации, ни сам президент, ни члены его команды по национальной безопасности не говорили о том, что «Талибан» является уважаемым членом мирового сообщества, они никоим образом этого не заслужили и мы никогда так не считали», — сказала Псаки.

Ранее государственный департамент Соединенных Штатов выступил с обеспокоенностью по поводу создания нового правительства Афганистана, выразив отдельную озабоченность тем, что в кабинете министров, сформированном талибами нет женщин.

До этого стало известно, что Вашингтон не будет спешить с возможным признанием власти «Талибана» в Афганистане.

В августе на фоне вывода из Афганистана военного контингента США «Талибан» захватил все крупные города и погранпереходы в стране. Вскоре пройдет инаугурация нового правительства Афганистана, на которую была приглашены международные делегации, в том числе — из России. Москва приняла приглашение.