В Германии предрекли Афганистану тройной гуманитарный кризис

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что с приходом к власти в Афганистане «Талибана (организация запрещена в России)» страну ждет тройной гуманитарный кризис. Об этом он сказал журналистам в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

По его словам, многие афганские районы уже испытывают нехватку продовольствия из-за засухи. Кроме того, многие граждане страны были лишены выплат международной помощи.

«А если новое правительство не в состоянии поддерживать дела в государстве, возникает угроза экономического коллапса вслед за политическим - с еще более серьезными гуманитарными последствиями. Это вызывает центральную озабоченность у соседних стран, которые я посетил на прошлой неделе», — сказал Маас.

7 сентября Талибы объявили состав нового временного правительства Афганистана. Мулла Мохаммад Хасан Ахунд стал премьер-министром страны, а мулла Абдул Гани Баррадар станет его заместителем, вице-премьером.

Ранее жительница Кабула и борец за права женщин Хоршид Хорами заявила, что после прихода движения «Талибан» к власти жизнь афганских женщин сильно ухудшилась.

До этого глава радикального движения Хайбатулла Ахундзада заявил, что после назначения нового правительства в Афганистане будут действовать законы шариата.