В Раде заявили о возможной отставке всего правительства Украины

Депутат Верховной рады от фракции правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда считает, что в октябре текущего года на Украине будет новый состав правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий выразил мнение, что некоторые министры останутся, но большая часть — «будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями».

Ранее председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что осенью текущего года как минимум три министра правительства Украины могут лишиться своих постов.

До этого депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что осенью может лишиться своего поста и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, прошедший в июле в Киеве крестный ход стал «репетицией» возможных протестов в стране.