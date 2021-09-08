Макфол рассказал о сторонниках идеологии Путина в США

В США есть люди, поддерживающие идеи российского президента Владимира Путина, а телеканал RT эту идеологию успешно продвигает. Об этом во время виртуальной дискуссии, которая была посвящена взаимоотношениям между США, Китаем и Россией заявил бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол, сообщает РИА «Новости».

Он назвал «идеи путинизма» консервативными и ортодоксальными.

«Есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент Дональд Трамп, который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», — сказал Макфол.

Бывший посол сравнил современное политическое соперничество с периодом холодной войны, «когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами». Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках», но в отличие от других мировых лидеров, «какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать».

Ранее Макфол заявил, что после эпохи правления Владимира Путина в России текущую власть сменит «нечто фундаментально новое».