Байден продлил на год указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие указа, который позволяет вводить односторонние санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на сайте Белого дома.

«Возможность лиц <...> влиять на выборы в США или подрывать общественное доверие к ним <...> продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — указано в тексте документа.

При этом Байден отметил, что под рисками вмешательства подразумевается как распространение дезинформации и пропаганда, так и «несанкционированный доступ к избирательной и предвыборной инфраструктуре». При этом он добавил, что на сегодняшний день нет доказательств того, что какие-либо иностранные силы изменяли итоги подсчета голосов или выборов в США в целом.

В марте Байден заявил, что Россия должна ответить за якобы вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в 2020 году.