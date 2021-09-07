Талибы* пообещали объявить состав нового правительства в ближайшие часы

Ахмадулла Муттаки, представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России), захватившего власть в Афганистане, заявил, что состав нового правительства в стране будет объявлен на пресс-конференции 7 сентября. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, имена членов нового кабинета министров прозвучат в ближайшие минуты.

В Кремле пока никаких решений о признании талибов не приняли. В то же время в МИД России заявляли, что готовы участвовать в церемонии объявления нового правительства Афганистана при условии, что оно будет инклюзивным.

6 сентября сообщалось, что «Талибан» направил России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашения на мероприятие по случаю объявления состава правительства.

Позднее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана будет переходным. По его словам, форма правления в стране будет объявлена после утверждения состава кабмина.