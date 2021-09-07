На здании посольства США в Кабуле появился огромный флаг «Талибана»*

Огромное изображение флага радикального движения «Талибан» (запрещено в России) появилось на здании американского посольства в столице Афганистана. Соответствующее фото опубликовала журналист издания The Guardian Эмма Грэм-Гаррисон в Twitter.

«Вход в (бывшее?) посольство США в Кабуле сегодня (6 сентября — «Газета.Ru»). Росписи, недавно закрашенные гигантским флагом талибов», — прокомментировала репортер опубликованную фотографию.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в результате стрельбы боевиков «Талибана» по участникам антипакистанской акции протеста 7 сентября в Кабуле оказалось «много пострадавших». До этого сообщалось, что жители афганской столицы вышли на акцию протеста из-за прибытия в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов.