Канадского премьера оскорбили на встрече с избирателями

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выслушал оскорбления недовольных антиковидными мерами людей, которые пришли на его предвыборный митинг. Об этом сообщает телеканал «Си-би-си».

В городе Ньюмаркет, штат Онтарио, который Трюдо посетил в рамках предвыборной кампании, на встречу с ним пришли около 100 человек, недовольных действующими в стране противокоронавирусными ограничениями.

Используя ненормативную лексику, протестующие раскритиковали возглавляемое Трюдо правительство за ограничение экономической активности, введение принудительной вакцинацию от SARS-CoV-2 для некоторых групп населения и поддержку инициативы ряда регионов, вводящих так называемые ковидные паспорта.

Ранее Трюдо и канадская делегация, участвовавшие в саммитах G7 и НАТО, которые проходили в Европе, по возвращении в Канаду провели несколько дне на карантине в трехзвездочном отеле до получения результатов теста на коронавирус.

Действующие правила в Канаде требуют от всех въезжающих отрицательного теста на коронавирус, а также самоизоляции с последующим карантином.