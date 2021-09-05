МИД Японии: на следующей неделе пройдет саммит G7 c возможным участием России и Китая

На следующей неделе пройдет страны G7 проведут саммит по вопросам, связанным с Афганистаном, на который будут приглашены министры иностранных дел из России и Китая, сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK.

Саммит запланирован на 8 сентября, однако, по словам Мотэги, это пока предварительная дата.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», — отметил Мотэги.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки», Турция и Катар обсудят будущее аэропорта Кабула.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что радикальное движение «Талибан» предложило турецким властям заняться гражданским управлением аэропорта Кабула.