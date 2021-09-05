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СМИ: племянница Трампа заявила, что он придает большое значение мнению Путина

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Eduardo Munoz/Reuters

Племянница бывшего президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что ее дядя придает большее значение мнению президента России Владимира Путина. Об этом она сообщила Business Insider.

«Он считает, что заслуживает всю власть в мире только за то, какой он есть. В его сознании он всегда находится в центре вселенной. <…> Для него имеет значение только то, что он считает силой», — добавила она.

Племянница экс-президента Соединенных Штатов отметила, что Трамп не очень высокого мнения о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере Германии Ангеле Меркель и придает «большее значение мнению» Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее Трамп призвал американского лидера Джо Байдена извиниться за то, как происходил вывод американских войск из региона.

Трамп также назвал позором ситуацию на авиабазе «Довер», где в воскресенье, 29 августа, прошла церемония передачи родственникам тел погибших при теракте в Кабуле американских военных. Экс-президент заявил, что Байден «стоял и смотрел на свои часы, будто хотел уйти оттуда и отправиться домой».

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