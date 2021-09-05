Сопротивление в Панджшере опровергло захват талибами* четырех районов в регионе

Национальное сопротивление в афганской провинции Панджшер опровергло сообщения о том, что талибы (организация запрещена в России) захватили четыре района в этом регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в рядах сопротивления.

«У одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики. Неся огромные потери, они были вынуждены отступать по всем направлениям. Ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов», — сказал он.

Он также опроверг данные о том, что «Талибану» удалось захватить офис губернатора Панджшера.

Ранее движение «Талибан» заявило о захвате офиса губернатора последней неподконтрольной ему провинции Афганистана — Панджшер. Также телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник среди талибов сообщил, что наступательная операция, которую талибы проводят в афганской провинции Панджшер, находящейся под контролем противников движения, замедлилась.