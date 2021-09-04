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Захарова заявила о несостоятельности НАТО в ситуации с Афганистаном

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с выводом военнослужащих США из Кабула свидетельствует, что ни Вашингтон, ни НАТО не способны координировать свои действия. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ситуация в Афганистане наглядно показала: ни НАТО в целом, ни США в частности не способны эффективно планировать и координировать свои действия. Более того, США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что «видеокадры самоунижения «непобедимой машины», облетевшие весь мир, убедительнее всех военных расчетов демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, который претендует на ведущую роль в обеспечении мирового порядка».

Захарова добавила, что войскам НАТО нужны учения «не в полях и лугах», которые они собираются проводить в Прибалтике и Восточной Европе, а в «горах и степях».

Ранее Захарова ответила на обещание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не забывать тех, кто остался в Афганистане, перефразированной цитатой Пушкина.

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