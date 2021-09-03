Блинкен: США поддерживают связь с талибами** в том числе по вопросу беженцев

Власти США обсуждают с движением «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) вопросы, которые Белый дом считает важным — в частности, эвакуация из Афганистана людей, которые не поддержали смену власти в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского государственного секретаря Энтони Блинкена.

После того, как в апреле 2021 года президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана, власть в стране захватил «Талибан». Боевики движения объявили об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, когда взяли Кабул.

31 августа Белый дом объявил о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.