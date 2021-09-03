СМИ: афганские женщины вынужденно вступают в браки, чтобы покинуть страну

В Афганистане женщин и девочек заставляют вступать в брак ради права на эвакуацию из захваченной талибами (организация запрещена в России) страны, сообщили CNN два источника, ссылающиеся на официальных лиц США, занимающихся вопросами афганских беженцев за границей.

Такие случаи были раскрыты, когда афганцы находились в транзитном узле за границей, пишет издание. Журналисты отмечают, что женщины и девочки шли на такой отчаянный шаг из страха перед тем, что правление талибов может означать для них.

Масштабы этой проблемы пока неясны, но она вызвала обеспокоенность со стороны американских дипломатов в ОАЭ.

По информации источников, некоторые афганские женщины и девушки, размещенные в одном из эвакуационных центров в ОАЭ, сообщили, что их семьи вынудили их вступить в брак за пределами аэропорта в Кабуле, чтобы они могли покинуть захваченную талибами страну.

Некоторые семьи даже платили тысячи долларов мужчинам, обладающим правом на эвакуацию, чтобы они женились или выдавали себя за мужей, тем самым позволив женщинам бежать, отмечает CNN.

После прихода к власти талибов женщины начали массово выходить на протесты, чтобы бороться за право учиться и работать.