Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Президент России Владимир Путин полагает, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА «Новости».

«Это (поправка в Конституцию, где указано, что РФ неделима и Южные Курилы навечно часть России — прим.ред.) не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс», — сказал президент, отвечая на вопрос, как изменились переговоры с Японией по поводу мирного договора после принятия поправок в Конституцию, где записано, что РФ неделима и Южные Курилы являются навечно частью России.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.