Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Голикова: коллективного иммунитета от коронавируса можно достичь к осени 11:00
Испанцы поделились видео затопленных городов 10:59
Судья: канадские функционеры боролись с Медведевой, но появилась Загитова 10:58
Ракету Alpha компании Firefly Aerospace подорвали космические силы США 10:49
Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли за детей 10:47
В Минпромторге назвали невозможным отказ от пластика к 2024 году 10:42
Российский футболист — о «Спартаке»: не могу переживать... 10:38
Экс-президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за Альцгеймера 10:35
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом 10:33
Крымский двойник Путина раскрыл размер гонорара 10:33

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин полагает, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА «Новости».

«Это (поправка в Конституцию, где указано, что РФ неделима и Южные Курилы навечно часть России — прим.ред.) не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс», — сказал президент, отвечая на вопрос, как изменились переговоры с Японией по поводу мирного договора после принятия поправок в Конституцию, где записано, что РФ неделима и Южные Курилы являются навечно частью России.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Маск так не мог: частная ракета Alpha взорвалась в атмосфере
СМИ назвали успехом запуск частной ракеты Alpha, несмотря на взрыв
«Не иметь отношений с Россией невозможно»
Глава чешского МИДа призвал восстанавливать связи Праги и Москвы
Зарплаты выздоравливают после пандемии. Как изменился рынок вакансий
Эксперты видят на рынке труда растущие зарплатные ожидания
В Минпромторге назвали невозможным отказ от пластика к 2024 году
Путин заявил, что рассмотрит расширение льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Глава «Нафтогаза Украины» призвал ввести санкции против «Газпрома»
Шесть человек пострадали при теракте в супермаркете в Новой Зеландии
Новости и материалы
Голикова: коллективного иммунитета от коронавируса можно достичь к осени
Испанцы поделились видео затопленных городов
Судья: канадские функционеры боролись с Медведевой, но появилась Загитова
Ракету Alpha компании Firefly Aerospace подорвали космические силы США
Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли за детей
Российский футболист — о «Спартаке»: не могу переживать за проигрывающих миллионеров
Экс-президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за Альцгеймера
Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом
Крымский двойник Путина раскрыл размер гонорара
Собянин сообщил, что записался на онлайн-голосование
Мулла Барадар возглавит новое правительство в Афганистане
Месси чуть не сломали ногу в матче за сборную Аргентины
Путин анонсировал расширение Северного морского пути
Путин анонсировал масштабное обновление почты в России
Группу Måneskin обвинили в срыве выступления Maruv
Путин признался, что не пользуется мобильным телефоном
Полузащитник «Краснодара» не поможет сборной России в матче с Кипром
Путин: на Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса
Все новости
Владивосток сделают миллионником. На это потребуется 10 лет
На ВЭФ подписано соглашение о создании города Спутник под Владивостоком
«Там был провал Советской армии». Возьмут ли талибы* Панджшерское ущелье
Эксперты считают, что «Талибан*» рискует повторить в Панджшере советский опыт
«Прятались в подвале»: как россияне пережили удар «Иды»
Проживающие в США россияне рассказали о последствиях урагана
«Отказывается платить»: адвокат Костюшкина о деле против Монеточки
Представитель Стаса Костюшкина объяснил суть претензий к Монеточке
Мастерами кунг-фу не рождаются
Рецензия на 25-й фильм киновселенной Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец»
COVID-19: ждать ли подъема заболеваемости этой осенью
Глава Роспотребнадзора назвала условия, при которых коронавирус «обеспечит себе рост»
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
Дорогой узор. Белорусская художница потребовала гонорар после песни Ротару
На концерте в День независимости Украины художница из Белоруссии обнаружила плагиат
Звери без «крыши». Почему исчезают животные
В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках
Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях