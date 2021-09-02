МИД предупредил США о последствиях использования Киева как «антироссийского орудия»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о последствиях, которые могут случиться, если США будут использовать Украину как орудие против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае я имею ввиду для Украины», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Россия обеспокоена действиями США и других стран членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве. Это ведет к эскалации боевых действий, подчеркнула Захарова.

Ранее она сообщила, что российская сторона прорабатывает возможность доставки в Афганистан гуманитарной помощи. Россия также призывает международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане.

Захарова также отметила, что Москва выступает за скорейшее формирование в Афганистане инклюзивного правительства, в которое войдут все этнополитические силы страны, включая меньшинства. Российское посольство в Кабуле, по ее словам, сейчас работает в штатном режиме.