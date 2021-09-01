Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами*

Президент США Джо Байден в ходе обращения к американскому народу заявил, что ему пришлось выполнять соглашение, которое заключила с талибами (организация запрещена в России) предыдущая администрация, в противном случае, была бы война, передает РИА «Новости».

«Мой предшественник, бывший президент [Дональд Трамп] подписал соглашение с «Талибаном». К тому моменту, когда я пришел, «Талибан» был в сильнейшей позиции с 2001 года. Мы были поставлены перед простым выбором, покинуть страну или, не выходя оттуда, отправить туда еще десятки тысяч военных. Это был реальный выбор - между выводом или продолжением войны»,— отметил американский лидер.

Ранее Байден сообщил, что вывод американских военных из Афганистана завершит эру попыток «перестроить» другие государства. Он также подчеркнул, что отказался продолжить войну в Афганистане, так как ведение боевых действий больше не отвечало коренным интересам США.

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем боевики радикального движения «Талибан» отпраздновали вывод войск США из страны выстрелами в воздух.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили о захвате власти в стране. Позднее официальный представитель движения заявил, что покинуть страну можно будет только до 31 августа.