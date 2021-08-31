Лавров оценил риск начала третьей мировой войны

Каждый вменяемый политик понимает, что новая мировая война неприемлема. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений, передает «РИА Новости».

«Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. <…> Мировая война неприемлема. Это любой вменяемый политик, конечно же, понимает», — заявил глава ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что мелкие конфликты все равно будут существовать, потому что «такова человеческая природа».

Ранее глава внешнеполитического ведомства рассказал, на что опиралась Россия в вопросах внешней политики. По его словам, это достоинство, правда и справедливость.