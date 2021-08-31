Лавров назвал переиначивание его слов про Сталина подлым

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подлым то, как интерпретировали его слова про руководителя СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По сути дела, я сказал следующее: «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы», — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что такая линия применяется теми, кто стремится сдерживать и ослабить Российскую Федерацию. По его словам, это представители российской оппозиции и оппозиционные СМИ, которые попытались утверждать, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма».

«Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», — сказал министр.

Накануне Лавров заявил, что осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить Российскую Федерацию.