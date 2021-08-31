Лидер сопротивления в Панджшере назвал условия для прекращения борьбы с талибами*

Лидер Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что перестанет заниматься своей деятельностью, если движение «Талибан» (организация запрещена в России) обеспечит свободу и равноправие граждан и создаст в республике инклюзивное правительство. Такое заявление он сделал в интервью Foreign Policy.

«Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», — сказал Масуд.

Он отметил, что в противном случае в провинции продолжится противостояние «Талибану».

Масуд также сообщил, что не получает никакого финансирования из-за рубежа. При этом многие страны-соседи Афганистана встали на сторону талибов, считает он.

Ранее стало известно, что талибы атаковали аванпост сил сопротивления в Панджшере. Также сообщалось, что силы сопротивления смогли отразить атаку боевиков движения.

До этого талибы объявили об отправке сотен бойцов в Панджшер.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Эвакуация продлится до 31 августа.