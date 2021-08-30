На Западе обеспокоены маршрутами российского «корабля-разведчика», океанографического судна «Янтарь», сообщает польское издание Defence24.

В статье указано, что океанографическое судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс» проводит исследования в «необычных» для российских океанографов водах — в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии, в Персидском заливе и у побережья Соединенных Штатов.

По мнению автора, маршрут «Янтаря» проходит по местам, где в мировом океане и морях проложены подводные телекоммуникационные кабели.

«Наиболее важные задачи россияне выполняют с использованием различных типов подводных аппаратов, способных спускаться на глубину 6000 метров и проводить там различные работы. Поэтому, теоретически, судно способно проводить диверсионные операции», — предположил автор.

Ранее National Interest рассказал о «краже» украинского флота Россией.