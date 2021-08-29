Конгрессмены США выступили за отставку президента

Часть американских конгрессменов на своих страницах в Twitter выступила с критикой президента США Джо Байдена после того, как он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, что впоследствии было опровергнуто.

«Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна находится в опасности, когда ее контролирует человек, который даже не может бодрствовать на встрече с премьер-министром Израиля. Мы уже видели его решения в качестве главнокомандующего! 13 погибших и деморализованные войска!» — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Согласна с ней и другая член конгресса США — Лорен Боберт. «Просыпайтесь, Джо. Вам нужно подписать заявление об увольнении!» — пишет она.

До этого американский конгрессмен Джефф Дункан предложил объявить импичмент президенту из-за «провала внешней политики» в Афганистане. В одном из своих постов он подчеркнул, что политика президента США в Афганистане привела к гибели американцев, а также к тому, что тысячи американских граждан и союзников «были брошены под угрозой пыток, захвата, содержания в заложниках или убийства руками талибов (организация запрещена в России) или других террористических сил».

Ранее премьер-министр Нафтали Беннет посетил с официальным визитом США, где встретился с президентом США. В какой-то момент Байден опустил голову и не поднимал ее в течение некоторого времени. В соцсетях и СМИ тиражируется видео низкого качества, на котором кажется, что президент США действительно заснул. При этом на видео телесети C-SPAN с высоким разрешением можно заметить, что Байден не спит. Он опускает голову на 35 секунд, но продолжает моргать и двигать пальцами. Когда его собеседник заканчивает реплику, Байден сразу начинает отвечать.

Это далеко не первый случай, когда оппоненты действующего президента и пользователи соцсетей заявляют, что он спит на публичных мероприятиях — Дональд Трамп во время предвыборной гонки даже называл своего оппонента «Сонный Джо».