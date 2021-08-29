США перешли к финальной фазе эвакуации людей из Афганистана

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, в настоящее время около тысячи человек в аэропорту Кабула ожидают эвакуации американскими военно-транспортными самолетами. При этом, как отмечает источник, после того, как стало известно о вероятных новых терактах, толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться.

Начиная с 14 августа, США вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула около 58,7 тыс. человек — такие данные во вторник привел заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

26 августа несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Жертвами теракта стали 13 американских солдат. Всего погибли около 200 человек, более 1,3 тыс. человек получили ранения. В Пентагоне предупредили о сохранении террористической угрозы в Афганистане.