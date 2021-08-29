Посольство США призвало американцев срочно покинуть аэропорт Кабула

Посольство США в Афганистане призвало американцев незамедлительно покинуть окрестности аэропорта в Кабуле из-за «конкретной и заслуживающей доверия угрозы». Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«В связи с конкретной и заслуживающей доверия угрозы, все граждане США, находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая Южные ворота, [здание] нового министерства внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции «Панджер» на северо-западной стороне, должны немедленно покинуть район аэропорта», — указано в сообщении.

26 августа несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Жертвами теракта стали 13 американских солдат. Всего погибли около 200 человек, более 1,3 тыс. человек получили ранения. В Пентагоне предупредили о сохранении террористической угрозы в Афганистане.