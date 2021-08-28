В МИД РФ заявили, что Москве «придется» налаживать отношения с властью Афганистана

Российской стороне придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане, но Москва встречает такие перемены относительно комфортно. Об этом заявил спецпредставитель президента России в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Состоявшийся факт прихода к власти движения талибов (организация запрещена в России) — это уже реалии жизни. И нам придется налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане», — сказал дипломат в эфире «Соловьев Live».

Кабулов напомнил, что Россия уже восемь лет вела контакты с «Талибаном».

По его словам, вопрос экспансии талибов в страны Центральной Азии не стоит — «урок двадцатилетней давности они выучили хорошо».

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее в Кремле рассказали, считают ли легитимным новое правительство Афганистана.