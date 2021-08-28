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В США предложили объявить импичмент Байдену

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Jonathan Ernst/Reuters

Американский конгрессмен Джефф Дункан предложил объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за «провала внешней политики» в Афганистане. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Пора принять меры и отстранить действующего президента от должности из-за его грубой халатности, которая подорвала нашу национальную безопасность, привела к захвату Афганистаном талибами (организация запрещена в России) и к серьезному гуманитарному кризису», — заявил конгрессмен.

В одном из своих постов он подчеркнул, что политика президента США в Афганистане привела к гибели американцев, а также к тому, что тысячи американских граждан и союзников «были брошены под угрозой пыток, захвата, содержания в заложниках или убийства в руками талибов или других террористических сил».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники пока не намерены признавать «Талибан» властями Афганистана. По ее словам, гибель 13 американских морпехов в Афганистане не была следствием ошибок со стороны американского генералитета, и Байден в этой связи не собирается отправлять ответственных представителей военного командования страны в отставку.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошли несколько взрывов. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Жертвами атаки также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.

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