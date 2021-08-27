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Подозреваемого в убийстве восьмилетней тюменской школьницы доставили в суд

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени доставили в здание суда, где будет решаться вопрос о его аресте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Восьмилетняя девочка пропала днем 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти 19 августа нашла бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе.

Возможный убийца ребенка был задержан днем 25 августа, в Тюмени. По словам источников СМИ, его зовут Виталий Бережной, он служил сержантом в милиции еще до реформы Министерства внутренних России — с 2009 по 2011 год. Мужчина признал вину в преступлении, однако отрицает какую-либо связь с другими убийствами девочек в городе.

Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство проанализирует все нераскрытые тяжкие преступления по России. Доклад по проделанной работе он потребовал представить в течение недели. При этом в документе должны учитываться дела, как находящиеся в производстве, так и приостановленные, в том числе, по которым истекли сроки давности.

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