ЕСПЧ призвал Польшу и Латвию принять беженцев из Белоруссии

Европейский суд по правам человека призвал Польшу и Латвию обеспечить беженцев с Ближнего Востока, застрявших на границе с Белоруссией, жильем и одеждой. Заявление опубликовано на сайте ЕСПЧ.

«ЕСПЧ решил удовлетворить запрос на обеспечение меры в рамках жалоб «Амири и других против Польши» и «Ахмеда и других против Латвии», которые касаются недавних событий, произошедших на границах эти двух государств с Белоруссией. Мера должна действовать три недели, вплоть до 15 сентября включительно», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Отмечается, что эта мера не должна восприниматься как требование просто впустить беженцев на территорию Латвии и Польши. При этом страны должны обеспечить людей продовольствием, одеждой и медицинским обслуживанием, а также, по возможности, предоставить людям жилье.

Среди заявителей 32 афганца и 41 иракский курд, которые утверждают, что им было отказано в защите со стороны Польши и Латвии, а также не могут вернуться в Белоруссию.

Ранее латвийским пограничникам разрешили применять физическую силу к мигрантам.