Путин обсудил ситуацию в Афганистане с председателем КНР

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Они обсудили, в том числе, ситуацию на территории Афганистана, сообщается на сайте Кремля.

«В контексте отмечаемого в этом году 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается», — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, Путин и Си Цзиньпин заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве по ряду вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Также была затронута афганская проблематика.

«Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика», — уточнили в сообщении по итогам переговоров президента России и председателя КНР.

Собеседники пришли к единому мнению, что нужно добиться скорейшего установления мира в Афганистане и исключить вероятность нестабильности на сопредельные регионы.

Предполагается, что Москве и Пекину придется задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.

Ранее около тысячи афганцев получили разрешение уехать в Россию.