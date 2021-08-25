Талибы* не дают гражданам Афганистана попасть в аэропорт Кабула

Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) закрыли для граждан Афганистана доступ в аэропорт Кабула. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Аль-Джазира».

По словам журналиста, ситуация вокруг аэропорта «изменилась в мгновение ока». Талибы установили в 5 км от северного въезда в аэропорт контрольно-пропускной пункт. Именно там в последнее время собирались афганцы, которые надеялись покинуть страну.

Теперь доступ к аэропорту есть только у иностранцев из стран НАТО, а также граждан Афганистана, у которых есть виза или приглашение от властей других государств.

«Мы также понимаем, что аналогичная ситуация наблюдается у восточных ворот. «Талибан» установил там контрольно-пропускной пункт, чтобы люди не могли пройти без необходимых документов», — добавил корреспондент.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту. Накануне, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.