Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Фотобудка «отрезала» англичанке половину тела 14:59
Шушкевич заявил, что за 30 лет Белоруссия потеряла независимость 14:58
Роналду досрочно покинул тренировку «Ювентуса» 14:58
Умер философ Жан-Люк Нанси 14:56
Президент Эстонии рассказала, в каком случае Украина может вступить в НАТО 14:56
Китайских школьников и студентов обяжут учить идеи Си Цзиньпина 14:53
Во Внуково задержали мужчину с драгоценностями на 36 млн рублей 14:50
Путин готов обсудить учреждение Дня отца 14:49
Путин отправил письмо и игрушки сирийской девочке 14:49
Черногорка выиграла соревнования по лени и получила €300 14:49

Талибы* не дают гражданам Афганистана попасть в аэропорт Кабула

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) закрыли для граждан Афганистана доступ в аэропорт Кабула. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Аль-Джазира».

По словам журналиста, ситуация вокруг аэропорта «изменилась в мгновение ока». Талибы установили в 5 км от северного въезда в аэропорт контрольно-пропускной пункт. Именно там в последнее время собирались афганцы, которые надеялись покинуть страну.

Теперь доступ к аэропорту есть только у иностранцев из стран НАТО, а также граждан Афганистана, у которых есть виза или приглашение от властей других государств.

«Мы также понимаем, что аналогичная ситуация наблюдается у восточных ворот. «Талибан» установил там контрольно-пропускной пункт, чтобы люди не могли пройти без необходимых документов», — добавил корреспондент.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту. Накануне, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Проблемы окупаемости: зачем «Северный поток — 2» судится с Германией
Немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету
Вербовали россиян. ФСБ уничтожила масштабную сеть террористов
ФСБ задержала 31 участника «Катиба Таухид валь-Джихад» в четырех регионах
111 млрд рублей на 3,9 млн заболевших COVID-19
Власти подсчитали, во сколько обойдется лечение больных COVID-19 до конца года
Мать ребенка-аутиста заявила о вырезанном фрагменте из видео драки в метро
Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога
Baza: в аэропорту Кабула разграбили российский вертолет
Около тысячи афганцев получили разрешение уехать в Россию
Новости и материалы
Фотобудка «отрезала» англичанке половину тела
Шушкевич заявил, что за 30 лет Белоруссия потеряла независимость
Роналду досрочно покинул тренировку «Ювентуса»
Умер философ Жан-Люк Нанси
Президент Эстонии рассказала, в каком случае Украина может вступить в НАТО
Китайских школьников и студентов обяжут учить идеи Си Цзиньпина
Во Внуково задержали мужчину с драгоценностями на 36 млн рублей
Путин готов обсудить учреждение Дня отца
Путин отправил письмо и игрушки сирийской девочке
Черногорка выиграла соревнования по лени и получила €300
Свердловские пчеловоды готовят иск на 9 млн рублей из-за массовой гибели насекомых
Авербух и Арзамасова объявили имя новорожденного сына
Samsung начала блокировать украденные телевизоры
Шушкевич считает, что современная Белоруссия хуже СССР
Лавров пошутил, что Украина «приватизирует» Новый год
Семин раскритиковал идею отмены лимита на легионеров
Ким Кардашьян похвасталась косметической процедурой за $2300
Афганские беженцы ждут в канализации, чтобы спастись от «Талибана*»
Все новости
Путается и разрывает клетки: какой фермент делает COVID-19 смертельным
Ученые выяснили, как организм убивает себя при коронавирусе
«Не хочу, чтобы мое имя связывали с ней»: Павел Мамаев — об отношениях с Аланой
Мамаев рассказал, чего хочет добиться от бывшей жены
«Коса»: очередной (плохой) триллер Цекало про убийства в глубинке — на этот раз с песнями Muse
Рецензия на детективный сериал «Коса»
Что известно об иске Крыма к Киеву из-за водной блокады
СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
Улик не нашли: главное из отчета спецслужб США о происхождении COVID-19
Байдену представили доклад об источниках возникновения коронавируса
У американской ПРО в Польше нет тепла и электричества
Почему США не могут достроить противоракетный комплекс Aegis Ashore в Польше
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Россия подключилась к вывозу людей из Афганистана
Минобороны эвакуирует из Кабула более 500 человек
Только 20% россиян готовы пойти на курсы ради смены работы
Треть россиян не хотят сами платить за курсы повышения квалификации
«Работники психбольницы сказали: в лифте головой билась»
Стали известны подробности нападения санитаров на жительницу Ярославля
«В ней нет смысла»: что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2»
Эксперт назвал дату первых поставок газа в ЕС по «Северному потоку — 2»
Бу Андерссон заводит узбекский автопром
Бывшего главу «АвтоВАЗа» и «Группы ГАЗ» забрали в UzAuto Motors
«Воевать с талибами* будут только американцы, последнее слово в G7 — за ними»
Итоги экстренного онлайн-саммита «Большой семерки» по «Талибану*»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях