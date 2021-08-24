Кучма рассказал, чем опасна для Украины идея стать «анти-Россией»

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что идея стать «анти-Россией» опасна для страны, так как успешное развитие только «на негативе» невозможно. Об этом он написал в своей колонке для украинского издания «Левый берег».

Кучма вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Украина превращается в «анти-Россию», и такое развитие событий представляет угрозу для россиян.

«Кто-то из наших «патриотов» воспринял это как комплимент - мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них», — отметил бывший глава государства.

В статье Кучма также говорит о собственной книге «Украина — не Россия», уточняя, что подобная установка важна для страны с точки зрения понимания идентичности, но недостаточна для обретения независимости.

«Мало оттолкнуться от чужого берега — надо выбрать направление. Надо четко ответить, «куда мы?», — подчеркнул политик.

По мнению Кучмы, самым верным решением для страны будет «оставаться собой».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна состоялась как государство и уверенно смотрит в будущее.