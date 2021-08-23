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Патрушев и Салливан обсудили обстановку в Афганистане

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Global Look Press/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности, а также ситуацию в Афганистане.

«Отдельное внимание уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры государств ОДКБ провели внеочередную сессию Совета коллективной безопасности на фоне ситуации в Афганистане. В повестке встречи стоял вопрос об эффективном совместном реагировании на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России, а боевики из Афганистана не должны быть допущены на территорию РФ под видом беженцев.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

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События в Афганистане
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