МИД не планирует исключать талибов** из списка террористов в ближайшее время

Министерство иностранных дел не будет торопиться ни с исключением движения «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в России) из перечня террористических организаций, ни с признанием новой афганской администрации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы ведомства Олега Сыромолотова.

«Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал дипломат.

Она напомнил что на текущий момент движение «заявило о завершении боевых действий, амнистии правительственным чиновникам и гражданам ИРА, обслуживавшим контингенты США и НАТО, подтвердило намерение соблюдать права женщин (в рамках исламской правовой системы) и приступило к наведению общественного порядка, подтвердив гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий».

В МИД считают важным обещание талибов не допустить использование территории Афганистана против третьих стран, подчеркнул Сыромолотов.

Ранее министры иностранных дел России и Пакистана Сергей Лавров и Шах Мехмуд Курейши заявили о необходимости диалога между афганцами.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство.