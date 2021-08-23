Байден: вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как правильное решение

Президент США Джо Байден заявил, что завершение в 2021 году афганской военной операции войдет в историю страны как логичное, рациональное и правильное решение. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя работа заключается в том, чтобы принимать решения, которые никто другой не будет или не захочет принимать. Я принял их, и я убежден, что я абсолютно прав в том, что решил не отправлять новых женщин и мужчин на войну, для которой на самом-то деле уже и нет оснований», — сказал американский лидер.

Он отметил, что присутствие армии США в Афганистане выгодно для России и Китая.

«Вы находитесь в Пекине, вы находитесь в Москве, ради ли вы тому, что мы ушли? Они ничего бы не хотели сильнее, чем то, чтобы мы оставались завязшими там, полностью занятыми тем, что там происходит», — выразил мнение Байден.

Ранее в Великобритании заявили, что Байден должен предстать перед военным трибуналом.

Глава Белого дома объявил о выводе войск из Афганистана 14 июля 2021 года. Спустя месяц, 15 августа, движение «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) установило полый контроль над территорией страны.