Зеленский рассказал, что Украина до 2014 года сдавала РФ Крым в аренду

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его предшественники на посту главы государства сдавали России Крым в аренду. Об этом украинский лидер рассказал в эфире телеканала «Украина».

Как уточнил президент, речь идет о периоде с 1991 года по 2014.

«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам, их флоту, их языку, их паспортизации», — объяснил Зеленский.

По его словам, сейчас Киев делает все, чтобы вернуть Крым обратно.

Также Зеленский признал, что в этот же период Украина проиграла информационную борьбу за Крым.

«Никакого там украинского телевидения не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина?», — подчеркнул президент.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет создать флот, способный «разблокировать» Черноморский регион.