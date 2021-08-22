Зеленский и Меркель обсудили «Северный поток — 2» и ситуацию в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что транзит газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2024 года. Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Меркель подчеркнула, что Германия будет поддерживать этот процесс, так как «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу «Северного потока — 2».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что рассматривает проект как «опасное геополитическое оружие со стороны Кремля».

Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. По словам Зеленского, урегулирование конфликта должно находиться в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украины, Франция). Страны должны выработать единую позицию по этому поводу, считает он.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что во время визита в страну Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе.