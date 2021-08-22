Трамп заявил, что Байден преклонил колени перед талибами*

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден сдал все позиции в Афганистане и встал на колени перед талибами (организация запрещена в России). Об этом он заявил в ходе митинга в штате Алабама, сообщает New York Post.

Он добавил, что контактировал с главой политического офиса «Талибана» Абдулом Гани Барадаром.

«Я ничего с этим не могу поделать, они воевали сотни лет, они это делают. И они хорошие бойцы. Но у меня были с ними хорошие отношения», — заявил Трамп.

Бывший американский президент также заявил, что пытался заключить соглашение с «Талибаном», однако его дальнейшее поражение на выборах президента помешало верному ходу сделки.

«Потом у нас состоялись фальшивые выборы, новый президент. Новый президент занял офис, упал на колени и сказал: заходите, забирайте все, что у нас есть. Позор, самая унизительная вещь, которую мы когда-либо видели», — рассказал Трамп.

Ранее Трамп призвал вооруженные силы США быть готовыми вернуться в Афганистан.