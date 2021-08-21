ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану в €1 млрд

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз на ближайшие семь лет заморозил экономическую помощь Афганистану в €1 млрд, но при этом расширит пакет гуманитарной помощи сверх запланированных в 2021 году €57 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС поддерживает контакт с движением «Талибан» (организация запрещена в России), но не ведет переговоров и не намерен признавать талибов.

«Евросоюз поддерживает оперативные контакты с «Талибаном», они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании», — сказала она.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз признает победу движения «Талибан» в войне в Афганистане. Он отметил, что при этом ЕС не признает новую власть в Афганистане.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.