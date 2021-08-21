Путин: лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 августа проведут видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию со сменой власти в Афганистане. Об этом он сообщил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

«Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов — это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы», — сказал он.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с движением Талибан (организация запрещена в России)». Глава правительства отметил, что за последние шесть дней Великобритания эвакуировала 6115 человек, в числе которых были 399 британцев, 320 сотрудников посольства и 402 гражданина Афганистана.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.