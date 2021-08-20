Лукашенко признался, что хочет уйти на покой

Александр Лукашенко заявил, что хочет уйти поста президента Белоруссии и «хоть несколько лет пожить нормальной жизнью». Об этом сообщает «БелТА».

«Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел», — сказал белорусский лидер на церемонии вручения государственных наград представителям силовых ведомств.

Этими словами Лукашенко прокомментировал расхожее в стране мнение, что он хочет править до смерти.

Лукашенко отметил, что его поймет даже небольшой руководитель. По словам Лукашенко, жизнь белорусского президента — «это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда».

Ранее Лукашенко заявил, что никогда не был предателем.