Трамп заявил, что не может рассказывать о планах участвовать в следующих выборах

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не может публично рассказывать о планах участвовать в следующих президентских выборах.

«Я бы с удовольствием ответил на этот вопрос. Скажу лишь, что вы будете рады. И многие наши друзья будут рады. Но мне действительно нельзя отвечать на этот вопрос, а если я отвечу, возникнут трудности», — заявил Трамп.

Политик уточнил, что главная проблема в публичных заявлениях о выборах — вопросы финансирования предвыборной гонки.

«Из-за того, что правила финансирования предвыборных кампаний крайне сложные и невообразимо глупые, мне просто не позволено отвечать на этот вопрос», — пояснил Трамп.

Ранее Трамп обвинил Байдена в «бегстве» из Афганистана.