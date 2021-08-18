Трамп заявил, что Россия и Китай получат доступ к захваченной талибами* военной технике США

Из-за неорганизованного выхода США из Афганистана доступ к оставленной американской технике, которая теперь находится в руках радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», получат Россия и Китай. Соответствующее мнение в эфире телеканала Fox News выразил бывший президент США Дональд Трамп.

«Я намеревался забрать все военное оборудование, у нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов», — сказал он.

Кроме того, Трамп также обосновал свои намерения забрать всю американскую технику тем, что «знал, что правительственные войска не будут сражаться».

В 2020 году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.