МИД РФ: у Москвы нет опасений, что «Талибан»* будет как ИГ*

В России не опасаются, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) будет напоминать другую радикальную группировку – «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Такую позицию высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает ТАСС.

«Я видел на практике, как вот эти самые талибы, в отличие от американцев, всего НАТО вместе взятого, включая сбежавшее афганское правительство, которые не боролись с ИГИЛ, а потворствовали ему, а талибы как раз с ним воевали и воевали беспощадно. И мне представители высшего руководства талибов говорили, что с игиловцами у них разговор один: пленных брать не будут», — пояснил дипломат.

По его словам, движение поддерживают «некоторые исламские фонды», которые находятся в основном в Персидском заливе. В то же время оружие боевикам в последние годы никто не поставлял – они покупали его со складов афганской армии и полиции, а также брали боеприпасы, которые удалось добыть в ходе боевых действий.

15 августа радикальное движение «Талибан»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

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