Руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России), сообщает CNN.

«Города продолжают переходить под контроль талибов. По состоянию на пятницу группа боевиков контролировала половину столиц провинций страны, включая второй по величине город Кандагар», — отмечается в сообщении.

Дипломатический источник рассказал телеканалу, что, по оценкам разведки, Кабул может быть захвачен талибами в течение недели, возможно, в течение следующих 72 часов. Однако он подчеркнул, что группа боевиков может и не войти в столицу.

В четверг администрация Байдена объявила, что вывезет большую часть американских дипломатов из посольства в Кабуле. Тысячи американских военнослужащих были отправлены в Афганистан для того, чтобы оказать содействие вывозу из страны американского гражданского персонала, в первую очередь дипломатов.

В последнее время «Талибан» (организация запрещена в России) завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, их ввели в страну при Джордже Буше-младшем в рамках противостояния движению «Талибан (организация запрещена в России)». Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) действуют в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 20 декабря 2001 года.

В 2020 году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.