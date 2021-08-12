Талибам* не предлагали войти в состав переходного правительства Афганистана

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» не получало предложения войти в состав переходного правительства Афганистана, передает РИА «Новости».

Об этом телеканалу Al Jazeera заявил представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.

По словам Шахина, талибы не хотят свергать президента Афганистана Ашрафа Гани и готовы к участию в переходном правительстве страны, но соответствующее предложение им не поступало.

Ранее телеканал сообщил со ссылкой на источник в афганском кабинете министров, что правительство Афганистана предложило «Талибану» участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия со стороны движения.

По данным Al Jazeera, сейчас в Лашкаргахе, одном из крупнейших городов Афганистана, столице провинции Гильменд, идут вооруженные столкновения между правительственными силами и талибами.

В последнее время «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.