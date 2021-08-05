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В ЦИК сожалеют в связи с отказом ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму

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Global Look Press

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова выразила глубокое сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Государственную думу, передает ТАСС.

Памфилова таким образом ответила на письмо директора БЛИПЧ Маттео Мекаччи, в котором он сообщал о невозможности развертывания миссии по наблюдению за выборами в Госдуму в сентябре этого года.

«Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится, ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», — сказано в письме Памфиловой.

Она также высказала надежду, что соответствующее решение будет пересмотрено.

Памфилова заявила, что ЦИК РФ будет прилагать все усилия для обеспечения прозрачности, достоверности и легитимности выборов на основе национального законодательства, своих нормативных актов и международных соглашений, подписанных Российской Федерацией, в том числе и с ОБСЕ.

Накануне в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что не смогут прислать своих наблюдателей на сентябрьские выборы в Россию из-за введенных ранее Москвой ограничений.

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