Трамп заявил о новых доказательствах нарушений на выборах президента

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени общественности представят новые доказательства нарушений на президентских выборах в стране в 2020 году, передает РИА «Новости».

Он отметил наличие «значительных и безоговорочных доказательств того, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений на таком уровне», которого Соединенные Штаты «никогда раньше не видели».

Бывший глава Белого дома также обвинил СМИ, которые якобы связаны с «радикальными левыми демократами», в сокрытии «реальных фактов», а также в том, что они не дают увидеть и прочитать, что случилось на самом деле.

Ранее Трамп заявил, что на минувших выборах президента наблюдались такие же фальсификации, как на выборах главы государства на Украине в 2004 году. По словам политика, нарушения были зафиксированы в городах Детройт (штат Мичиган), Филадельфия (Пенсильвания) и Атланта (Джорджия).

3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.