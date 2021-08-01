МИД Греции ответил на обвинения Турции после инцидента со стрельбой на границе

Министерство иностранных дел Греции опровергло турецкие обвинения в инциденте на границе в районе Эврос, сообщили в службе информации греческого МИД, передает РИА «Новости».

В сообщении ведомства уточняется, что временная поверенная в делах Греции в Анкаре, которую ранее вызвали в МИД Турции, отвергла обвинения этой страны в предполагаемом инциденте в Эвросе.

«Она указала турецкой стороне на обязанность последней охранять свои границы и не допускать деятельности торговцев людьми и нелегальной иммиграции», — заявил МИД Греции.

Греческая полиция в своем заявлении так же подтвердила, что греческие силы не принимали участие в инциденте в Эвросе.

В субботу, 31 июля, в турецкой провинции Эдирне выстрелом с территории Греции со стороны лиц в гражданской одежде был убит гражданин. В этой связи в воскресенье в МИД Турции была вызвана временная поверенная в делах Греции в Турции. Анкара потребовала задержать и привлечь к ответственности виновных в данном инциденте, а также выплатить компенсацию родственникам убитого.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что турецкие власти хотят разыграть религиозную карту в зоне Восточного Средиземноморья.