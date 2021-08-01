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Совфед предупредил участников «Крымской платформы» об «очень резкой» реакции России

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Газете.Ru», что участников «Крымской платформы» ждет жесткая реакция России.

«Это прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны. И именно так мы будем оценивать участие в этом спектакле государств и политических деятелей. Режиссура этого спектакля прямо направлена на разжигание враждебности и взаимного неприятия, которые и без того зашкаливают в нынешнем мире. Мы будем очень резко реагировать на участие всех государств и политических деятелей, включая международные организации, в этой провокационной постановке», — добавил сенатор.

Реакция России последует вслед за тем, что будет происходить на «Крымской платформе», заверил Карасин, и также подчеркнул, что Москва предостерегает политиков от того, чтобы они шли на поводу у «провокационных сил нынешнего киевского руководства».

Саммит «Крымская платформа» украинские власти рассчитывают провести 23 августа в Киеве. Как ожидается, на встречу прибудут как минимум 28 представителей различных государств и организаций. При этом Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне. Кроме того, планируют посетить площадку представители США, Германии и Франции.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев по итогам переговоров ожидает изменения отношения международного сообщества к теме Крыма.

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